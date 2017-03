Russia, gioca a Pokémon Go in chiesa: blogger 22enne rischia 7 anni di carcere

In Russia è iniziato il processo a Ruslan Sokolovski, blogger 22enne accusato di "istigazione all'odio" e "violazione del diritto alla libertà di coscienza e di religione" per aver giocato a "Pokémon Go" in chiesa. Teatro dell'"azione" la cattedrale "Sul Sangue" di Ekaterinburg, che sorge sul luogo dell'eccidio della famiglia dell'ultimo zar, Nicola II. Il blogger rischia una condanna a 7 anni e mezzo di carcere.