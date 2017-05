Russia-gate: Yates testimonierà su monito a Casa Bianca su Flynn

Nuovo capitolo del Russia-gate: l'ex attorney general pro tempore Sally Yates sarebbe pronta a testimoniare davanti a una commissione del Senato che aveva dato un avvertimento forte ed espresso forti preoccupazioni alla Casa Bianca sull'allora consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Flynn. In particolare avrebbe rivelato circa tre settimane prima del suo siluramento che Flynn aveva parlato di sanzioni con l'ambasciatore russo in Usa.