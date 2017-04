Russia, fiumi di bibite si riversano nel Don dopo crollo del magazzino di stoccaggio

Fiumi di succhi di frutta e bibite gassate per campi e strade, ma non è il paese dei balocchi. Il crollo di un deposito di 300 metri quadri della Pepsi ha fatto riversare nella cittadina russa di Lebedyan, nel Sud-Ovest della Federazione, e poi nel Don due tonnellate di bevande. Nell'incidente due operai erano rimasti intrappolati in un ascensore e sono stati salvati. Secondo le autorità non ci sarebbe nessun ferito, ma è sconcerto tra gli abitanti che si sono ritrovati inondati di liquido dolce e zuccheroso e hanno postato subito foto e video sui social network.