Russia, attentato a un supermercato: 10 feriti, 50 evacuati

Paura a San Pietroburgo, in Russia, dove un attentato ha causato il ferimento di almeno 10 persone. Un ordigno è scoppiato all'ingresso del supermercato "Perekrestok" nello shopping center "Gigant Hall", dove si trova l'area che ospita gli armadietti usati per depositare borse e valige. Il Comitato Investigativo russo ha aperto un'indagine criminale per tentato omicidio.