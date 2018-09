Russia e Turchia a Teheran per il destino della Siria | Putin minaccia: "A Idlib si arrendano o sarà un massacro"

Erdogan nell'angolo, Putin e Rohani minacciano - Il terzo vertice rappresentava l'ultima chance per cessare il fuoco, ma per Putin e Rohani i militanti dell'Isis e dell'ex Fronte al-Nusra non possono far parte di un processo di pace. "Sarebbe bello", ha risposto seccato Putin, alla proposta di Erdogan di cessare il fuoco, ma i terroristi non siedono a questo tavolo e "noi non possiamo garantire per loro". Putin e Rohani si preparano così a sostenere l'attacco delle forze governative siriane contro Idlib, mentre Erdogan già si dice non disposto a farsi carico dell'ondata di profughi in fuga dal massacro. "La Turchia accoglie già 3,5 milioni di rifugiati – osserva – non ha la forza di accoglierne altri 3,5 milioni". Messo all'angolo, il presidente turco appare il grande deluso del summit. E anche se i leader hanno già promesso di continuare la cooperazione a tre - il prossimo vertice è fissato in Russia - il format di Astana sembra mostrare le prime crepe.