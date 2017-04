Russia, due esplosioni in un palazzo a San Pietroburgo: nessun ferito

Due esplosioni sono avvenute in un palazzo di Solidarnosti Prospekt, a San Pietroburgo. Lo riporta un corrispondente di tv Zvezda, il canale delle forze armate russe. L'edificio, di 16 piani, è stato danneggiato. Sul posto ci sono i servizi speciali russi e al momento non vi sono notizie di feriti. Lo scoppio, le cui cause non sono note, è avvenuto al 13esimo piano. Secondo le autorità, l'incidente è legato a "lavori edilizi".