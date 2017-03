Russia, dopo Navalny fioccano altre condanne per i cortei anticorruzione

Dopo il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, condannato a 15 giorni di carcere, fioccano altre condanne per i cortei non autorizzati di domenica, durante i quali la polizia russa ha fermato centinaia di manifestanti. Il tribunale Tverskoi di Mosca ha ordinato il carcere anche per l'attivista Nikolai Liaskin (25 giorni) e per il braccio destro di Navalny, Leonid Volkov (dieci giorni).