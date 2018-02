Contro l'astensionismo in Russia si ricorre a metodi... poco ortodossi. Fa discutere la campagna di invito al voto per le presidenziali del 18 marzo che si rivolge agli elettori attraverso un video shock, bollato come omofobo e razzista. Nel filmato si vede il protagonista che va a letto prima della mezzanotte del 18 marzo, anticipando la sua intenzione di non recarsi l'indomani alle urne, ma si ritrova in una nuova realtà: viene reclutato da militari di colore che fanno la 'Dab Dance'; il figlio è un giovane 'pioniere comunista' e in cucina c'è un ospite gay che per legge dovrà tenere in casa per una settimana. Il quadro, cioè, che potrebbe presentarsi in Russia in caso di non partecipazione all'appuntamento elettorale. Così, dopo il sogno che si trasforma per il protagonista in incubo, l'attore corre al seggio.