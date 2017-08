Russia, confermato il bando contro i Testimoni di Geova: vietate le attività nel Paese

Bandendo l'attività del gruppo cristiano antitrinitario, noto per le prediche porta a porta e per il rifiuto del servizio militare, la Corte suprema russa accoglie la richiesta del ministero della Giustizia, che aveva accusato l'organizzazione religiosa di "violare la legge per combattere l'estremismo".



Sfida alle Nazioni Unite - La Corte ha sfidato il parere degli esperti delle Nazioni Unite che, a inizio aprile, avevano definito l'iniziativa del governo russo "estremamente preoccupante", denunciando "una minaccia non solo ai Testimoni di Geova, ma alla libertà individuale in generale nella Federazione russa".