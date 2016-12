Russia, condannato Alexei Navalny

08:20 - L'avvocato Alexei Navalny, considerato l'oppositore numero uno del Cremlino, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere con sospensione della pena per malversazione di fondi pubblici. Il verdetto, previsto per metà gennaio, è stato anticipato a sorpresa per evitare le manifestazioni di massa annunciate dai sostenitori del blogger anti-Putin. Condannato il fratello di Navalny, Oleg, a tre anni e mezzo da scontare in una colonia penale.