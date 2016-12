Russia, condannati 4 tagiki

Il tribunale di Nizhni Novgorod, in Russia occidentale, ha condannato quattro cittadini tagiki a pene detentive dagli otto ai dieci anni per terrorismo. I quattro, arrestati tre anni fa e sospettati di essere affiliati all'organizzazione estremista Hizb ut-Tahrir, sono accusati di aver acquistato dell'esplosivo per mettere in atto un attacco terroristico nel centro commerciale principale della città.