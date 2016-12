Russia:"Boko Haram giunti in Siria"

"Un gruppo dell'organizzazione terroristica jihadista Boko Haram, proveniente dalla Nigeria, è arrivato in Siria". Lo rende noto il capo dell'amministrazione presidenziale della Russia, Sergei Ivanov. "Qui si manifesta evidentemente il terrorismo globale", ha sottolineato Ivanov facendo riferimento alla situazione in cui versa la Siria, in ginocchio per le offensive dell'Isis.