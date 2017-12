Russia, bloccato il sito del movimento anti-Putin di Khodorkovsky

Le autorità russe hanno bloccato l'accesso al sito di "Open Russia", un gruppo che si batte per la democrazia fondato dall'ex magnate petrolifero Mikhail Khodorkovsky, noto oppositore di Vladimir Putin. OpenRussia.org è stato incluso in una lista nera dall'autorità dei media russa Roskomnadnzor per aver incitato al "turbamento dell'ordine". Ad aprile il gruppo era già stato dichiarato dalla giustizia russa "organizzazione non desiderata".