Russia, bimbo cade dal terzo piano e finisce sui divani: vivo per miracolo

Un bambino di quattro anni è precipitato dal terzo piano di un centro commerciale a Grozny , in Russia. E' sopravvissuto miracolosamente perché è caduto proprio sui divanetti di un bar al piano terra . Ora il bimbo si trova in ospedale, le sue condizioni sono comunque gravi.

Secondo le testimonianze dei clienti del centro commerciale il bambino è stato fatto sedere sulla ringhiera da una sua parente, probabilmente la sorella maggiore. La ragazza, chiamata dalla madre, si sarebbe distratta tanto da lasciare la presa del bambino che quindi sarebbe precipitato nel vuoto facendo un volo di diversi metri prima di finire sui divanetti del bar al piano terra. Lo riporta l'agenzia Ria Novosty.



Il bimbo si trova in ospedale. Benché le sue condizioni siano state definite "gravi" dal personale medico, è comunque riuscito a sopravvivere a un incidente che sarebbe potuto essere fatale se il colpo non fosse stato attutito dalla presenza dei divanetti.



Le telecamere hanno ripreso la caduta. Il video sta facendo il giro del web. Intanto la polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'incidente.