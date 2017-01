Russia, bevono lozione per il bagno con metanolo: 49 morti

Secondo gli investigatori sono diverse decine gli abitanto del quartiere Leninski, tutti tra i 35 e i 50 anni, ad aver assunto la lozione per il bagno chiamata "Boiarishnik", che significa letteralmente "biancospino". E per aver distribuito questa lozione cosmetica sono state fermate due persone anche se, al momento, non è ancora chiaro di cosa siano accusate.



"Sulla lozione c'era scritto etanolo" - L'etichetta sulla confezione indicava che la lozione per il bagno non era destinata a essere bevuta ma, secondo quanto raccontato da Alexei Krupin (responsabile locale della Rosalkogolregulirovanie, l'agenzia che regola la vendita e l'uso dell'alcol in Russia) sulla medesima etichetta c'era anche scritto "93% di etanolo". Ed è proprio per questo che decine di persone l'hanno ingerita come fosse una bevanda alcolica ignare del fatto che, in realtà, la lozione contenesse metanolo.



Il premier Medvedev: "Uno scandalo" - Episodi di avvelenamento con prodotti contenti alcol ma non bevibili sono frequenti in Russia in quanto le persone li utilizzano come veri e propri surrogati meno costosi delle bevande alcoliche tradizionali. A tal proposito è intervenuto anche il premier Dmitri Medvedev: "E' uno scandalo, è chiaro che bisogna porre fine a queste cose e proibire il ricorso a sostanze di questo genere". Anche il Comitato investigativo locale ha ammonito sulla vicenda: "Nonostante l'avvertimento i cittadini hanno consumato il prodotto come se fosse alcol, ma la sostanza è risultata contenere metanolo concentrato invece che alcol etilico". Un contenuto, ovviamente, letale.