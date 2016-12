Russia,atterraggio emergenza Airbus

Un Airbus A319-111, da quanto si apprende operato dalla compagnia Aurora airlines, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Khabarovsk, nell'estremo oriente della Russia, in seguito alla rottura del vetro della cabina. Non si segnalano vittime o danni, come conferma il dipartimento investigativo sui trasporti del Far East.