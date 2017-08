Russia, arrestati un centinaio di sostenitori di Navalny

Un centinaio di sostenitori dell'oppositore russo Alexey Navalny sono stati arrestati a Mosca e in altre città mentre distribuivano del materiale elettorale, per "disturbo dell'ordine pubblico". Lo ha reso noto l'Ong Ovd-info. Il 41enne Navalny è stato rilasciato dopo aver scontato la condanna a 25 giorni di carcere per aver organizzato una giornata di protesta contro il presidente Vladimir Putin.