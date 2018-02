Russia, aereo Antonov caduto: niente fiamme, jet esploso in impatto

L'aereo Antonov AN-148 precipitato domenica nei pressi di Mosca non si è spaccato a mezz'aria ma piuttosto l'esplosione è avvenuta quando il jet ha colpito il terreno. E' la conclusione degli investigatori che lavorano per scoprire le cause del disastro. "E' stato accertato che l'aereo era intatto al momento della sua discesa e non si è verificata alcun incendio: l'esplosione è avvenuta quando l'aereo ha colpito il suolo".