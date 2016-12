Russia: accuse Usa di hackeraggio sono senza senso

La Russia respinge le accuse da parte degli Usa di aver sferrato contro la campagna elettorale americana attacchi hacker per influenzare il voto dell'8 novembre. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, le ha liquidate come "senza senso" e ha aggiunto che "il sito del governo russo è attaccato tutti i giorni da decine di migliaia di hacker che possono essere ricondotti agli Stati Uniti, ma non per questo accusiamo ogni volta la Casa Bianca".