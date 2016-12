Russia, 36 morti in miniera Artico

Tre esplosioni in una miniera di carbone in Russia hanno provocato la morte di 36 persone nell'impianto di Vorkuta, nell'Artico. Gli incidenti sono stati causati da fughe di gas, secondo i servizi di emergenza locali, che hanno parlato di diversi crolli che hanno intrappolato le vittime nelle gallerie. Tra i morti anche alcuni soccorritori. Al momento dell'esplosione nella miniera c'erano 110 operai, 80 dei quali sono stati tratti in salvo.