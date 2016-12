Rubio vince primarie Puerto Rico

Il senatore della Florida, Marco Rubio, ha vinto le primarie repubblicane a Puerto Rico. E' la sua seconda vittoria dopo il Minnesota. Puerto Rico per Rubio è un successo non decisivo nei numeri, ma significativo per rafforzare il messaggio che per lui non è finita, in contrapposizione agli appelli dei rivali Donald Trump e Ted Cruz, che, dopo i risultati del Super Tuesday e del Super Saturday, già guardano a una corsa a due.