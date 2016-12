Rouen, uno dei due assalitori sotto controllo dopo uscita di galera

Uno dei due assalitori della chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray aveva scontato un anno di prigione ed era stato liberato il 22 marzo: è quanto riferiscono fonti giudiziarie citate dai media francesi. L'uomo aveva tentato nel 2015 di arruolarsi nella jihad in Siria: bloccato alla frontiera turca, era finito in carcere. All'uscita di prigione, il 22 marzo, era stato posto in libertà vigilata con il braccialetto elettronico.