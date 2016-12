Rouen,un amico di Kermiche fu arrestato a Ginevra prima dell'attacco

Un 17enne amico di Adel Kermiche, uno dei due attentatori di Rouen, era stato arrestato a Ginevra il 24 luglio, due giorni prima dell'attacco nella chiesa di Saint-Etienne-du Rouvray. Lo riferiscono fonti giudiziarie, precisando che il ragazzo è sospettato di aver provato a entrare in Siria per unirsi all'Isis proprio insieme al 19enne Kermiche. Ora gli inquirenti indagano per stabilire se il giovane sia in qualche modo coinvolto nell'attacco.