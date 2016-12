Rouen, suora: "Sermone in arabo davanti ad altare, si sono filmati"

"Durante l'attacco si sono filmati e hanno pronunciato una specie di sermone in arabo intorno all'altare. E' stato orribile". E' il drammatico racconto di suor Danielle, una testimone dell'assalto alla chiesa francese di Saint-Etienne-du-Rouvray, vicino a Rouen, in Francia, costato la vita al parroco. "Hanno costretto padre Jacques a mettersi in ginocchio - ha aggiunto la religiosa -. Lui ha cercato di difendersi e lì è cominciato il dramma".