" Non lo posso dimenticare , non lo meritava, non ha mai fatto male a nessuno . Faceva il bene, lui mi aiutava, ora chi mi aiuta?": in queste parole è racchiuso il dolore dell'italiana Yolanda Pace , da 56 anni residente a Saint-Étienne-du-Rouvray proprio a fianco alla chiesa in cui due terroristi dello Stato islamico hanno sgozzato il parroco Jacques Hamel . I due erano amici da lungo tempo.



"Ho lavorato parecchi anni con lui alla chiesa. Domenica scorsa mi ha salutato, venerdì doveva andare in vacanza in montagna" - prosegue Yolanda, sottolineando che per puro caso non si trovava nell'edificio sacro al momento dell'irruzione dei terroristi. "Dovevo andare a messa, poiché io vado anche durante la settimana, ma ieri sono andata al cimitero, ero in ritardo. E non sono andata".