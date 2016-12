Rouen, ostaggi usati come scudi umani dai terroristi

Nell'assalto alla chiesa di Rouen, in Francia, gli ostaggi sono stati usati come scudi umani. Lo ha detto il procuratore di Parigi. "Prima di intervenire, le teste di cuoio hanno tentato una trattativa attraverso la porta secondaria della parrocchia - ha spiegato - ma non sono potuti entrare perché i tre ostaggi si trovavano in posizione di muro". L'uomo rimasto ferito gravemente "non è più in pericolo di vita", ha aggiunto.