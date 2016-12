Rouen, media: killer si erano conosciuti su Telegram 4 giorni prima dell'attacco

Adel Kermiche e Abdel-Malik Nabil Petitjean, i terroristi che martedì hanno sgozzato padre Jacques Hamel in una chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino a Rouen, in Francia, si sarebbero conosciuti su Telegram solo quattro giorni prima dell'attacco. Lo riferisce il quotidiano Le Parisien, riportando quanto scoperto dai poliziotti della sottodirezione antiterrorista. Proprio su Telegram Petitjean aveva diffuso un video in cui annunciava l'azione.