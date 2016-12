28 luglio 2016 17:02 Rouen, i messaggi del terrorista: "Vai in chiesa e taglia le teste" Su Telegram Kermiche ammette di essere un seguace dellʼIsis e preannuncia il barbaro omicidio del prete: "Vi manderò foto, fatele girare". Fermato un 20enne conoscente di uno dei due terroristi

"Prendi un coltello, vai in una chiesa e fai una carneficina. Tagli due o tre teste, poi è finita": sarebbero i messaggi audio inviati via Telegram da Adel Kermiche, uno dei due attentatori di Saint-Etienne-du-Rouvray, rivelati dal settimanale L'Express. Il 19enne invita i suoi contatti ad imitarlo. Intanto il consiglio francese del culto musulmano invita gli islamici ad andare domenica a messa per solidarietà.

"Aderire all'Isis è abbastanza complicato, le frontiere sono chiuse. Per questo attacco qui". Dice in un altro messaggio. "Si prende il coltello, si va in una chiesa, e si compie una carneficina. Due o tre teste", le inquietanti parole del 19enne qualche giorno prima di assaltare la chiesa. Il ragazzo invita poi gli altri partecipanti del gruppo a fare la stessa cosa.



Il suo "padre" spirituale in prigione - Adel Kermiche parla anche di una "guida spirituale" che ha conosciuto quando era in prigione tra il maggio 2015 e il marzo 2016. E poi si arriva al 25 luglio, il giorno prima dell'eccidio. Kermiche manda due messaggi in cui promette una "roba grossa" e chiede a chi lo segue su Telegram di condividere la sua pagina privata. "Tre quattro minuti prima vi avviserò e voi dovrete condividere", scrive facendo riferimento a foto o video. Il riferimento è proprio al barbaro omicidio del prete avvenuto qualche ora dopo e che, stando ai testimoni, è stato filmato. Forse quel video sta girando nelle comunicazioni digitali dell'Isis.