Roubaix, presa d'ostaggi finita: tutti liberi, ucciso un sequestratore

Alcuni uomini sono stati presi in ostaggio a Roubaix , nel nord della Francia, non lontano dal confine con il Belgio. A sequestrarli è stato un commando di individui armati in seguito a una rapina finita male . Gli ostaggi stati tutti liberati dalle teste di cuoio francesi. Ucciso un sequestratore , altri due arrestati .

Un'altra notte di allarme e sparatorie in Francia ma questa volta il timore che si trattasse di un nuovo attacco terroristico è durata lo spazio di meno di un'ora. Il codice rosso è scattato verso le 20 quando un commando di tre uomini muniti di armi pesanti di tipo ''kalashnikov'' si è asserragliato in un'abitazione di Roubaix, nel nord della Francia, vicino al confine col Belgio, in seguito a una rapina finita male.



Sul posto sono arrivate immediatamente le forze speciali del Raid e ne è nata una sparatoria, tra gli agenti e i malviventi (tre) che avevano preso in ostaggio il direttore di una banca, la moglie, i bambini.



Alla fine ne sono usciti tutti salvi, eccetto uno dei sequestratori, ucciso dalla polizia mentre altri due malviventi sono stati arrestati. Una drammatica cronaca nera ma che rispetto alla paura di nuove stragi jihadiste fanno quasi tirare un sospiro di sollievo.