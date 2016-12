19 novembre 2014 Rosetta, il lander potrebbe aver "annusato" molecole organiche sulla cometa Sono state captate da uno strumento di bordo, Cosa, che ha analizzato i gas emessi dal corpo celeste. Agenzia spaziale tedesca: verifiche in corso Tweet google 0 Invia ad un amico

18:21 - Il lander della sonda Rosetta, Philae, potrebbe aver rivelato segnali della presenza di molecole organiche sulla cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko. L'annuncio arriva dall'Agenzia Spaziale Tedesca, che ha analizzato i dati preliminari di uno degli strumenti di bordo, il Cosac: realizzato in Germania, "annusa" e analizza i gas emessi dalla cometa. Ma, sottolineano gli scienziati, "l'identificazione e l'analisi delle molecole è ancora in corso".

La cometa è stata raggiunta dalla missione Rosetta esattamente una settimana fa, mercoledì 12 novembre. E prima di "assopirsi" sulla 67P-Churyumov-Gerasimenko, il lander Philae, sottolinea la Dlr in una nota, è riuscito a completare la prima sequenza degli esperimenti a bordo, facendo affidamento sulla batteria primaria e raccogliendo una grande quantità di dati preziosi, acquisibili solo attraverso il diretto contatto con la superficie.



Uno dei primi aggiornamenti è arrivato dai sensori di Mupus (Multi-Purpose Sensors for Surface and Sub-Surface Science), il braccio meccanico vibrante con una sonda alla sua estremità che ha "martellato" la superficie: i dati mostrerebbero che la cometa ha una superficie dura, comparabile al ghiaccio e coperta da uno strato di 10-20 centimetri di polveri. Mupus ha misurato anche la temperatura dello strato di ghiaccio, che risulta pari a 170 gradi sotto zero.



Anche Sesame (Surface Electrical, Sismic and Acoustic Monitoring Experiment), che ha ascoltato le rilevazioni sismiche della superficie, conferma le rilevazioni di Mupus sullo strato di polveri che ricoprono il ghiaccio e sul basso livello di attività cometaria del luogo in cui si trova Philae. Alla lista di esperimenti attivati si aggiunge Civa, la camera che ha realizzato la prima panoramica a 360 gradi del punto in cui si trova Philae.