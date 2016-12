Rosetta, il lander Philae si è svegliato: potrà raccontare i segreti delle comete

Dalla posizione scomoda nella quale si era ritrovato il 12 novembre scorso, quando la sonda Rosetta lo aveva rilasciato sulla superficie della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko, Philae sta ricevendo adesso luce e calore sufficienti per tornare funzionare.



L'atterraggio di Philae e l'ibernazione - Il suo atterraggio avventuroso aveva segnato uno dei momenti più emozionanti di questa missione senza precedenti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), alla quale l'Italia contribuisce in modo importante dal punto di vista scientifico e industriale. Il 12 novembre Philae aveva sorpreso tutti rimbalzando per tre volte sulla superficie della cometa, per finire in una sorta di crepaccio e in una posizione imprevista, che lasciava esposta alla luce solare solo una piccola parte dei pannelli necessari per alimentare le batterie e portare avanti la seconda fase della sua missione. Così, una volta esaurita l'energia iniziale delle batterie, il 14 novembre il lander si è addormentato, cadendo in uno stato di ibernazione.



Il risveglio di Philae - Philae si è svegliato soltanto nella notte scorsa, grazie alla temperatura più alta che c'è adesso sulla cometa (meno 36 gradi, contro i meno 45 necessari a Philae per funzionare) e alla maggiore quantità di luce solare. Il suo primo contatto, dopo i ripetuti tentativi di comunicare fatti a partire dal 12 marzo, è durato 85 secondi ed è avvenuto alle 22:28 di sabato. Il lander ha inviato alla Rosetta più di 300 pacchetti di dati, che verranno processati e analizzati dal gruppo internazionale che segue la missione.



Agenzia Spaziale Italiana: "Notizia straordinaria, l'avventura continua" - "Possiamo confermare che l'avventura di Pihlae continua!", ha detto il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. "Il risveglio del lander - ha aggiunto - è una notizia straordinaria che, oltre a farci sognare, ci riempie d'orgoglio per l'affidabilità delle tecnologie utilizzate, molte di marca italiana".



La missione Rosetta, un viaggio iniziato 11 anni fa - La missione Rosetta era stata annunciata lo scorso anno come la missione scientifica dell'anno. Lo scopo era quello di far scendere una sonda su una cometa per poterla studiare e magari scoprire i segreti dell'universo. Il lungo viaggio della sonda Rosetta attraverso il Sistema Solare, a caccia della "sua" cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, è iniziato 11 anni anni fa. La missione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è stata lanciata il 2 marzo 2004 e da allora ha percorso 6mila milioni di chilometri, rimbalzando due volte fra Terra e Marte per prendere la "rincorsa" necessaria a raggiungere i confini del Sistema Solare.