Rosetta, camicia troppo spinta per Matt Taylor: lo scienziato chiede scusa

16:04 - Dopo essere diventato famoso per la missione Rosetta, Matt Taylor sta continuando a far parlare di sé, ma per altri motivi: lo scienziato londinese infatti, ha indossato una camicia raffigurante donne in lingerie che maneggiano pistole.

Al riguardo, la comunità scientifica femminile si è divisa. Il suo vestiario è stato infatti ferocemente criticato dall'astrofisica Katie Mack, che l'ha così commentata: "Non mi importa cosa gli scienziati indossino. Però una camicia così non è appropriata al suo ruolo dal momento ci sono anche donne che lavorano per la scienza".

Altre donne invece, non hanno partecipato alla polemica.

Lo scienziato inglese s'è subito scusato per l'episodio, ammettendo l'errore e scoppiando addirittura a piangere mentre stava parlando. Da notare, tra l'altro, il suo nuovo abbigliamento: felpa e tuta.