Rosetta, attesa per la raccolta dei campioni

15:14 - Cresce l'attesa per la raccolta dei campioni della cometa. Il trapano di Philae ha perforato Rosetta. La missione ha richiesto uno sforzo aggiuntivo a causa di un imprevisto. Il lander infatti è atterrato in una zona impervia con due piedi sul terreno scosceso, forse quello di un cratere, e uno dei tre piedi in aria. Il braccio meccanico per lo spostamento di Philae ha funzionato mentre, intanto, è stata attivata la procedura per attivare la sonda.

Si corre contro il tempo per la durata delle batterie - "Si è deciso di caricare la sequenza che attiverà lo strumento", ha detto infatti il coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Flamini, dal centro di controllo del lander a Colonia. "La decisione è stata presa considerando che le batterie potrebbero non durare a lungo", ha spiegato. Nella scomoda posizione in cui si trova, Philae è illuminato da un unico pannello solare. "Non sappiamo quanto siano cariche le batterie, né quanto la temperatura e altri fattori possano scaricarle rapidamente", ha proseguito Flamini, che segue le operazioni con le agenzie spaziali francese (Cnes) e tedesca(Dlr), che hanno sviluppato il lander con l'Asi. La missione Rosetta dell'Esa prosegue quindi come previsto



La sonda è un gioiello tecnologico italiano - "Volevo sottolineare il pieno successo della missione Rosetta e ricordare che la sonda Philae è un gioiello tecnologico soprattutto italiano". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e della ricerca Stefania Gianni parlando al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del Premio Internazionale "Bioeconomy Rome" 2014 dedicato a giovani ricercatori che si sono distinti nella ricerca sulle malattie neurodegenerative. La missione Rosetta, ha aggiunto il ministro in un breve intervento, è il risultato di un progetto di "collaborazione scientifica a lungo-termine, silenzioso e consapevole".