Ronaldo ai bambini siriani: "Siete veri eroi, non perdete speranza"

Il neo Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo ha effettuato una donazione a favore di Save the Children, di cui è ambasciatore, per aiutare i bambini siriani colpiti dalla guerra. "Sappiamo - ha detto il fuoriclasse portoghese - che hanno sofferto molto". E poi, rivolto ai bambini siriani: "Sono un giocatore molto famoso, ma voi siete i veri eroi, non perdete la speranza. Il mondo è con voi, ci preoccupiamo per voi. Io sono con voi".