Romania: migliaia manifestano contro il progetto di amnistia

Migliaia di persone sono nuovamente scese in piazza a Bucarest e in altre città della Romania per protestare contro un progetto di amnistia del governo. Un provvedimento, secondo i manifestanti, che rischia di vanificare la lotta alla corruzione dilagante nel Paese balcanico, che coinvolge anche numerosi politici e funzionari governativi. Analoghe proteste con migliaia di manifestanti in piazza si erano svolte domenica scorsa.