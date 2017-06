Romania, manifestazione contro divieto matrimonio gay

Un migliaio di persone ha sfilato a Bucarest per difendere i diritti Lgbt in Romania, minacciati da un'iniziativa che vorrebbe far inserire in Costituzione il divieto di matrimoni tra gay. Il Parlamento fisserà a breve la data del referendum che dovrebbe confermare la formulazione costituzionale per il quale il matrimonio è "l'unione tra un uomo e una donna" e non tra "sposi", come prevede oggi la legge fondamentale.