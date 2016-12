Romania, l'idea di un 24enne per la festa della donna: "Vendo la verginità"

16:27 - In tempi di crisi ognuno si ingegna come può per riuscire a vendere le proprie idee... o se stessi. Sorin Georgian Salinievici, un 24enne di Galati, piccolo centro in Romania, lavora come guardia giurata ma il suo stipendio non è sufficiente a pagare le tasse universitarie ed è costretto ad abbandonare gli studi. Il suo desiderio di laurearsi è talmente forte e le sue difficoltà economiche così pressanti che decide di vendere la cosa più preziosa che possiede: la sua verginità. "Sono un regalo per la festa della donna", racconta il giovane al Mirror.

Il 24enne sognava che la sua prima volta sarebbe stata solo per amore con la donna della sua vita, ma i suoi problemi economici lo hanno obbligato a cambiare idea. Sorin non è certo un pioniere in materia, e, forte dei precedenti di persone che in passato hanno messo all'asta la loro verginità, ha fissato un prezzo per la sua purezza.



Le offerte non mancano, data la penuria di adulti illibati, ma Sorin non ha alcuna intenzione di svendersi: chi vuole la sua verginità dovrà sborsare almeno duemila euro. Una 29enne di Bucarest ha già provato ad aggiudicarsi il giovane per soli 1125 euro. L'offerta è stata rispedita al mittente.