Romania, dopo proteste il governo ritira il decreto salva-corrotti

Dopo le proteste di piazza degli ultimi giorni, il governo romeno ha deciso di revocare il decreto d'urgenza sulla depenalizzazione dell'abuso di ufficio e di altri reati di corruzione. Lo ha annunciato il premier Sorin Grindeanu in conferenza stampa: "Domenica si terrà una riunione di governo per abrogare questo decreto. Non voglio dividere la Romania. Non può essere divisa in due".