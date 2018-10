Romania al voto per il referendum contro le nozze gay

Secondo e ultimo giorno di voto in Romania per il referendum contro le nozze gay. Per la validità della consultazione è necessario che voti almeno il 30% degli aventi diritto. Sabato l'affluenza si è attestata al 5,72%. I seggi sono aperti dalle 7 alle 21 locali (dalle 6 alle 20 italiane). I romeni sono chiamati a esprimersi sulla modifica costituzionale che mira a definire il matrimonio come "unione tra uomo e donna" e non più soltanto "tra coniugi".