Urne aperte in Romania per le elezioni presidenziali che vedono grande favorito il premier socialdemocratico Victor Ponta. Degli altri 13 candidati in lizza, l'unico in grado di tenergli testa è Klaus Iohannis (55 anni), leader del partito liberale. Un ultimo sondaggio assegnava a Ponta il 40% dei consensi, rispetto al 29% di Iohannis. Nessuno dei due, tuttavia, dovrebbe superare il 50% per essere eletto al primo turno.