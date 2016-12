Romania, 11 ragazzi rimasti intrappolati in grotta per le piogge

Almeno undici ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, sono rimasti intrappolati in una caverna nell'ovest della Romania per un improvviso allagamento dovuto a intense piogge. Dalla caverna Huda lui Papara, che attrae speleologi e studiosi per una nutrita colonia di pipistrelli e perche' abitata durante la preistoria, sono stati tratti già in salvo due dei ragazzi, mentre gli altri non correrebbero, allo stadio attuale, pericolo di vita.