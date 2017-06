Roma, vertice sui migranti: centri di accoglienza in Niger e Ciad

Centri di accoglienza per migranti, rispondenti agli standard umanitari internazionali, verranno costruiti in Ciad e Niger, due dei Paesi di transito per le migliaia di migranti che dall'Africa sub sahariana raggiungono la Libia per poi imbarcarsi verso Italia ed Europa. E' uno dei punti della dichiarazione congiunta siglata nel vertice organizzato a Roma dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, con i suoi omologhi di Libia, Niger e Ciad.