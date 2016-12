Roma, vertice internazionale sulla Libia: si cerca accordo per fermare Isis

Al via a Roma la conferenza internazionale sulla Libia , promossa da Italia, Usa e Onu. Al centro dell'incontro la ricerca di un'intesa su un governo di unità nazionale che possa far fronte all' avanzata di Isis in Libia . Punto di partenza è l'accordo raggiunto giovedì a Tunisi tra Tobruk e Tripoli, alla presenza dell'inviato dell'Onu Martin Kobler, che prevede la firma sul nuovo governo il 16 dicembre.

Oltre al ministro degli esteri, Paolo Gentiloni e il segretario di Stato Usa John Kerry ai lavori partecipano il viceministro degli esteri russo Ghennadi Gatilov, l'inviato dell'Onu Martin Kobler, i rappresentati di alcuni Paesi della regione. E ancora partecipano l'alto rappresentante Ue Federica Mogherini, i ministri degli Esteri della Germania Frank-Walter Steinmeier, della Turchia Mevlut Cavusoglu, con i colleghi saudita, qatariota, algerino, egiziano, marocchino e degli Emirati. Infine i viceministri, francese, britannico e spagnolo. Presente anche il segretario generale della Lega Araba Nabil El Araby, l'inviato cinese per il Medio Oriente e l'inviato dell'Unione Africana.



La nascita del governo unitario in Libia "e' una priorità assoluta per la stabilità". Così il segretario di Stato francese per gli Affari europei, Harlem Desir, a margine della Conferenza. "Arriverà un consenso unanime al piano Onu", ha aggiunto, "che prevede la firma dell'intesa sul nuovo esecutivo il prossimo 16 dicembre.



"In Libia il Daesh sempre più pericoloso". Parallelamente il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ricorda quello che è sotto gli occhi di tutti: "In Libia il Daesh si sta facendo sempre più pericoloso, la diplomazia e la politica questa volta devono dimostrare di essere più rapidi dei terroristi".