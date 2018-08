Rohingya, Onu: militari birmani siano incriminati per genocidio

I leader militari birmani devono essere incriminati per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Lo scrive in un rapporto la missione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite creata nel marzo 2017. Nel mirino dell'Onu ci sono il capo dell'esercito birmano, Min Aung Hlaing, e cinque altri ufficiali.