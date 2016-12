Rohani: "No silenzio su Isis"

"Non dobbiamo restare silenziosi per ottenere vantaggi di breve periodo verso quelli che aiutano l'Isis e altre organizzazioni terroristiche". Lo scrive Hassan Rohani sul suo account Twitter, su cui marca i punti salienti della sua visita in Europa. "L'ignoranza e la povertà - ha aggiunto il presidente iraniano - sono le principali cause dell'estremismo e della violenza. Per fermare il reclutamento dobbiamo tutti lavorare affrontando le cause".