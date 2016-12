Rogo Tianjin, evacuata l'area nel raggio di tre km per la presenza di sostanze tossiche

Nessuna notizia di numerosi vigili del fuoco dispersi, la protesta della famiglie - Familiari dei vigili del fuoco dispersi dopo le esplosioni e l'incendio hanno messo in scena una protesta interrompendo una conferenza stampa delle autorità, per chiedere notizie dei propri cari. I funzionari avevano appena comunicato che un totale di 720 persone erano rimaste ferite. Secondo il "People's Daily China" i vigili del fuoco dispersi sarebbero 49.



Il Papa prega per le vittime di Tianjin - Durante l'Angelus in piazza San Pietro il Papa ha rivolto un pensiero alle vittime del rogo. "Il mio pensiero va alla popolazione della città di Tianjin - ha detto infatti il Pontefice -. Assicuro la mia preghiera per coloro che hanno perso la vita e per tutte le persone provate da questa sciagura; il Signore dia sollievo ad esse e sostegno a quanti sono impegnati per alleviare le loro sofferenze".