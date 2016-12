18:09 - Dopo ore di tentativi, il rimorchiatore Marietta Barretta partito dal porto di Brindisi è riuscito ad agganciare con una cima la prua della Norman Atlantic. Potrebbero quindi iniziare a breve le operazioni di stabilizzazione e rimorchio della nave che è ancora alla deriva ed in fiamme. Una volta tratti in salvo tutti i passeggeri si deciderà in quale porto rimorchiare la nave.