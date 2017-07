Rogo Londra, riconosciuto corpo Marco Gottardi: morto accanto alla fidanzata

Il corpo del giovane architetto è stato identificato grazie all'esame del Dna. I due ragazzi hanno atteso l'uno accanto all'altra la morte, dopo aver capito che dall'incendio del palazzo dove abitavano da qualche mese non sarebbero potuti uscire vivi. Gloria aveva contattato al telefono i genitori e li aveva ringraziati per tutto quello che avevano fatto per lei. Anche Marco aveva chiamato i familiari intorno alle 4 di mattina, poco prima di morire.