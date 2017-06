Rogo Londra, padre italiano disperso: "Le nostre speranze calano"

"Con il passare delle ore le nostre speranze, già al lumicino, stanno diminuendo, ma fino a che non ci diranno di aver ritrovato i nostri ragazzi continuiamo a credere nel miracolo". Così Giannino Gottardi, padre di Marco, disperso assieme alla fidanzata, Gloria Trevisan, nel rogo della Grenfell Tower, commenta le notizie che giungono la Londra. E ricorda l'ultima telefonata con il figlio in piena notte: "Ne conserverò per sempre il ricordo".