Rogo Grenfell Tower, bilancio morti inferiore a stime per casi frode

Il bilancio del rogo alla Grenfell Tower di Londra sarebbe "di poco" inferiore alle 80 vittime, la stima indicata in precedenza dalle autorità inglesi. La polizia, infatti, sta indagando su casi di sospetti sciacalli, in tutto otto, che avrebbero cercato illegalmente di chiedere risarcimenti dopo il disastro. Ci sono stati anche quattro casi di furto nel palazzo bruciato, uno in particolare per una "considerevole somma di denaro".